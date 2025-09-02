Наймасштабніші військові навчання стартували в Польщі: рекордні цифри та нові технології

У Польщі розпочалися стратегічні навчання Iron Defender-25, які стали наймасштабнішими у 2025 році, повідомляє RMF24.

За даними Генштабу ЗС Польщі, у маневрах беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців з Польщі та країн-союзників, а також понад 600 одиниць техніки різних типів. Навчання охоплюють сухопутний, морський та повітряний компоненти і проходять на полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах.

Генштаб зазначає, що цьогорічні маневри передбачають використання нових ударних і розвідувальних платформ, а також практичне застосування досвіду війни в Україні.

У 2026 році Польща планує витратити на оборону близько 54,75 млрд доларів, що становитиме 4,8% ВВП, рекордний показник в історії країни.

Міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш повідомив про плани збільшення чисельності військ на кордоні з Білоруссю та реалізацію проекту «Східний щит» для зміцнення кордонів з Росією та Білоруссю.

Крім того, Польща уклала контракт із Південною Кореєю на 180 танків K2, що доведе загальну кількість танків країни до понад 1100 одиниць – більше, ніж у Великобританії, Німеччині, Франції та Італії разом узятих.

Раніше Польща вже закуповувала у Південної Кореї реактивні системи залпового вогню K239 Chunmoo, легкі штурмовики FA-50 та самохідні гаубиці K9, а у США – танки Abrams, ударні гелікоптери Apache, установки HIMARS та системи протиракетної оборони Patriot.

