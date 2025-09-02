﻿
Надзвичайні події

Суд у Львові сьогодні визначить запобіжний захід вбивці Парубія

Сьогодні, 2 вересня о 13:00, у Галицькому районному суді Львова розглянуть клопотання прокурора щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові на Парубія було скоєно збройний напад. Зловмисник, переодягнений у кур’єра, здійснив вісім пострілів, після чого переконався у смерті депутата та втік. У місті оголосили спеціальну операцію «Сирена».

31 серпня правоохоронці затримали підозрюваного на території Хмельницької області. Слідство вважає, що напад був ретельно спланований, включно з відстеженням пересування політика та маршруту втечі. Не виключається російський слід у справі.

Після затримання підозрюваному оголосили про підозру. Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов зазначив, що вбивство могло бути замовним, і остаточні мотиви злочинця визначатимуть після завершення слідчих дій.

Прокуратура клопоче про арешт без права застави.

Підозрюваному 52 роки, він львів’янин, не мав постійної роботи та заробляв випадковими підробітками. Кур’єром ніколи офіційно не працював. Слідство перевіряє участь інших осіб у підготовці злочину.

Як повідомляло раніше ForUa, фракція «Європейська солідарність» пропонує присвоїти Парубію звання Героя України.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Парубійвбивство Парубіявбивця ПарубіяГалицький райсудзапобіжний захід
