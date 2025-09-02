﻿
Сьогодні Трамп виступить із важливою заявою – Білий дім

Президент США Дональд Трамп незабаром виступить із важливою заявою. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Попередньо, виступ заплановано на 21:00 за київським часом. Теми промови наразі не розкриваються.

Як повідомляло раніше ForUa, сьогодні спливає термін, який Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну для укладення мирної угоди з Україною. Напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація розглядатиме можливі обмеження проти Росії через посилення обстрілів мирних українських міст.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

