Путін знову обдурив Трампа: чим відповість Америка

Адміністрація Дональда Трампа цього тижня може ухвалити рішення про нові санкції проти Росії через посилення обстрілів України. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Fox News.

За словами Бессента, попри нещодавні переговори про мир, російський диктатор Володимир Путін різко активізував бомбардування українських міст. Американський міністр назвав ці дії «мерзенними» та «ганебними», підкресливши, що вони є відвертим обманом і зневагою до міжнародних домовленостей. «Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі, зробив протилежне від того, що заявляв. У ганебний спосіб він лише посилив обстріли. Тож усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня», — сказав Бессент.

Він також наголосив, що з Трампом «усі варіанти можливі», і санкційний тиск на Москву буде обговорюватися найближчими днями.

Посилення російських обстрілів українських міст міжнародні партнери розглядають як демонстративне нехтування домовленостями та спробу тиску через терор мирного населення. Європейський Союз паралельно вперше розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти країн, які допомагають Росії обходити чинні обмеження, повідомляє Bloomberg.

Як повідомляло раніше ForUa, більшість громадян США підтримують введення санкцій проти торговельних партнерів Росії.