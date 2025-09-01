﻿
Культура

Венеційський кінофестиваль: у межах бієнале відбудеться «Український день»

Венеційський кінофестиваль: у межах бієнале відбудеться «Український день»

У межах 82-го Венеційського міжнародного кінофестивалю відбудеться «Український день». Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Подія запланована на 3 вересня. Пройде вона у Biennale Match Point Arena.

Складатиметься захід із двох блоків.

У першому блоці відбудеться панельна дискусія, на якій міжнародна спільнота ближче познайомиться з сучасним українським кіно й актуальним станом української кіноіндустрії, дізнається більше про можливості копродукції й обговорить перспективи майбутньої співпраці з Україною.

Серед спікерів події – голова Держкіно Андрій Осіпов, очільник громадської організації «УкрКіноФест» Андрій Ногін, режисер фільму «Недоступні», представленого в конкурсній програмі Orizzonti Short Films Венеційського кінофестивалю, Кирило Земляний і представники посольства України в Італії. Модератор заходу: Юрій Вітяк.

У другому блоці будуть представлені 11 українських повнометражних фільмів на стадії Work in progress.

Організовують подію Держкіно спільно з УкрКіноФестом за сприяння організаційного комітету Венеційського кінофестивалю

ForUA нагадує, щорічний Венеційський міжнародний кінофестиваль стартував 27 серпня. Триватиме він 11 днів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

кіноНовини шоу-бізнесаВенеціанський кінофестивальУкраїнський день
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

"Зуби дракона" проти російської загрози: Литва будує лінію оборони
Свiт 01.09.2025 15:29:47
"Зуби дракона" проти російської загрози: Литва будує лінію оборони
Читати
Rheinmetall відкрив новий завод і анонсував поставки для ЗСУ
Війна 01.09.2025 15:11:48
Rheinmetall відкрив новий завод і анонсував поставки для ЗСУ
Читати
Помер художник, який створив улюблених героїв мільйонів українців
Культура 01.09.2025 14:50:36
Помер художник, який створив улюблених героїв мільйонів українців
Читати

Популярнi статтi