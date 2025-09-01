Венеційський кінофестиваль: у межах бієнале відбудеться «Український день»

У межах 82-го Венеційського міжнародного кінофестивалю відбудеться «Український день». Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Подія запланована на 3 вересня. Пройде вона у Biennale Match Point Arena.

Складатиметься захід із двох блоків.

У першому блоці відбудеться панельна дискусія, на якій міжнародна спільнота ближче познайомиться з сучасним українським кіно й актуальним станом української кіноіндустрії, дізнається більше про можливості копродукції й обговорить перспективи майбутньої співпраці з Україною.

Серед спікерів події – голова Держкіно Андрій Осіпов, очільник громадської організації «УкрКіноФест» Андрій Ногін, режисер фільму «Недоступні», представленого в конкурсній програмі Orizzonti Short Films Венеційського кінофестивалю, Кирило Земляний і представники посольства України в Італії. Модератор заходу: Юрій Вітяк.

У другому блоці будуть представлені 11 українських повнометражних фільмів на стадії Work in progress.

Організовують подію Держкіно спільно з УкрКіноФестом за сприяння організаційного комітету Венеційського кінофестивалю

ForUA нагадує, щорічний Венеційський міжнародний кінофестиваль стартував 27 серпня. Триватиме він 11 днів.