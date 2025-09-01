Перешкоди для розслідування топкорупції: САП і НАБУ закликають депутатів не голосувати за законопроєкт №12439

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вважають, що законопроєкт №12439, який готується до розгляду у другому читанні у Верховній Раді, може створити перешкоди для розслідування топкорупції. Про це йдеться у спільній заяві САП і НАБУ.

«У Верховній Раді готується до розгляду у другому читанні законопроєкт №12439, який покликаний нібито удосконалити гарантії захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження. НАБУ і САП проаналізували положення документа і дійшли висновку, що запропоновані зміни (зокрема авторства народних депутатів Максима Бужанського та Григорія Мамки) створюють серйозні перешкоди для боротьби з топкорупцією», - йдеться у заяві.

У ній зазначається, що автори цього документа пропонують визнати правомірними дії, якщо вони відповідають «роз’ясненням» від регуляторних органів. «Фактично йдеться про підміну рішення суду довільними трактуваннями чиновників, наданими навіть в індивідуальному порядку», - заявили у САП і НАБУ.

Крім того, як наголошується, документ унеможливить проведення невідкладного обшуку у справах щодо пропозиції, обіцянки або надання хабаря, чи зловживання впливом без відповідної ухвали слідчого судді.

НАБУ і САП переконані, що «запропоновані зміни не відповідають Конституції та принципу рівності перед законом, дають інструменти для безкарності топкорупціонерів, ставлять під загрозу поточні розслідування та скеровані до суду справи».

«Йдеться не про захист бізнесу від можливих зловживань з боку чиновників чи правоохоронців. Запропоновані нововведення унеможливлюють притягнення до відповідальності тих, хто зловживає владою. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може завдати болісного удару по антикорупційній системі та правосуддю», - заявили у САП і НАБУ.

ForUA нагадує, 25 лютого Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження" (№12439).

Передбачається, що впровадження відповідних змін створить додаткові гарантії для захисту прав, свобод і законних інтересів субʼєктів господарювання під час здійснення кримінального провадження, а також дасть змогу знизити тиск та можливе втручання правоохоронних органів у діяльність бізнесу.