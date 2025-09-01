Жінки-депутати зможуть виїздити за кордон, – Кабмін

Кабінет міністрів України опублікував постанову про дозвіл жінкам-депутаткам місцевих рад безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Рішення стосується депутатів, які працюють на громадських засадах.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідну постанову Кабміну.

Згідно з постановою №1054 від 27 серпня норма про заборону перетину державного кордону тепер не поширюється на депутатів місцевих рад з-поміж жінок.

Проте винятком залишаються ті депутатки, які одночасно є посадовими особами місцевого самоврядування – для них обмеження діють як і раніше.

Це означає, що право на виїзд за кордон отримують жінки-депутатки, які виконують свої повноваження без отримання заробітної плати, тобто працюють виключно на громадських засадах.

Депутатки, що займають оплачувані посади в структурах місцевого самоврядування, як і раніше не зможуть вільно залишати країну.

Для реалізації нових правил уряд встановив чіткі процедурні вимоги.

Органи місцевого самоврядування зобов’язані подати в триденний строк до Адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки осіб з детальною інформацією.

У списках має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи, дату народження та займану посаду кожної депутатки.

Надалі органи місцевого самоврядування повинні оперативно інформувати про всі кадрові зміни, подаючи оновлену інформацію не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.