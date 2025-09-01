﻿
Соболєв, Перелигін і Карасевич представлятимуть Україну, щоб її не пограбував Трамп

Кабінет міністрів делегував представників від України до керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уряд делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Українську сторону представлятимуть Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв, заступник Міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у понеділок.

За її словами, усі вони фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр.

"Перше засідання Ради плануємо на 3 вересня. На ньому рада фонду має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури", - додала прем'єр.

