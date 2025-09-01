Помер художник, який створив улюблених героїв мільйонів українців

На 91-му році життя пішов із життя видатний український художник-аніматор Радна Сахалтуєв. Він був справжнім майстром, який подарував нам візуальний стиль багатьох культових мультфільмів, що стали невід'ємною частиною дитинства кількох поколінь.

Про смерть митця повідомив кінокритик Сергій Тримбач, написавши: «Скінчилось літо, і скінчився лік днів Радни. Прощавайте, дорогий, малюйте нові світи і надішліть їх нам у якийсь спосіб. Найщиріші співчуття рідним і близьким Радни Сахалтуєва. І наша світла печаль — серед нас жив такий незвичайний життєдайний талант!».

Творець легендарних образів

Радна Сахалтуєв створив упізнавані образи для таких шедеврів, як:

«Пригоди капітана Врунгеля»

«Лікар Айболить»

«Острів скарбів»

«Як козаки у хокей грали» та інші мультфільми з цієї серії

15 травня художник відсвяткував своє 90-річчя. Останні роки життя Радна Сахалтуєв майже втратив зір, але його творча спадщина назавжди залишиться з нами.

Біографія митця

Народився Радна Пилипович Сахалтуєв в Улан-Уде, але після закінчення ВДІКу у 1950-х роках переїхав до Києва, де знайшов свій другий дім і повністю реалізував себе як митець.

З початку 1960-х років він працював на студії «Київнаукфільм», став членом Національних спілок художників та кінематографістів. У 1970–80-х роках активно співпрацював з сатиричним журналом «Перець», а також ілюстрував безліч дитячих книжок.

За роки своєї кар'єри Радна Сахалтуєв взяв участь у створенні таких відомих анімаційних стрічок, як «Веселий художник», «Таємниця Чорного короля», «Казка про місячне світло», «Чарівник Ох» та багатьох інших.

