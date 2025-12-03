Рідкісна картина Ренуара пішла з молотка за 1,68 млн доларів

У Парижі на аукціоні Drouot продали рідкісну картину французького імпресіоніста П’єра-Огюста Ренуара за 1,68 млн доларів, передає Reuters.

Полотно, створене приблизно у 1895 році, має назву “Дитина з іграшками – Габріель і син художника Жан”. Ренуар подарував його Жанні Бодо – своїй єдиній учениці та близькій подрузі. Відтоді робота більше ніж століття зберігалася в її родині.

Ренуар є одним із центральних представників імпресіонізму, мистецького руху, який у другій половині XIX століття суттєво змінив європейське мистецтво.

Полотно демонструє сина художника Жана Ренуара та його няньку Габріель Ренар. За словами аукціоніста Крістофа Жорона-Дерема, Ренар була однією з улюблених моделей митця та позувала для нього майже у 200 роботах.

“На картині відтворено близькість у взаємодії між Жаном і Габріель, яка могла заспокоїти дитину, щоб Ренуар зміг працювати”, – пояснив Жорон-Дерем.

Паскаль Перрен, консультант з мистецтва та фахівець із творчості Ренуара, зазначив, що картина збереглася у винятково доброму стані і має практично незмінені кольори.

Жан Ренуар, зображений на полотні, народився у 1894 році й згодом став відомим кінорежисером. Він помер у 1979 році.