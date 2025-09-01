У театрі Франка відбулась виставка «0,10», присвячена Казимиру Малевичу та прем’єрі фільму «МАЛЕВИЧ»

У Києві, в приміщенні Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, відбулася виставка, присвячена видатному художнику-авангардисту Казимиру Малевичу, інформує ForUА.

На другому поверсі театру були представлені репродукції робіт митця з легендарної виставки «0,10» 1915 року, де він вперше продемонстрував свою найвідомішу картину – «Чорний квадрат».

Відвідувачі також мали змогу побачити реквізит зі знімального майданчика художнього фільму «МАЛЕВИЧ» режисерки Дарії Онищенко. Стрічка вийде в український прокат 11 вересня.

Співпраця між командою фільму та театром Франка виникла органічно, адже у кіно знялися провідні актори театру. У головній ролі Казимира Малевича – актор Віталій Ажнов. Також у фільмі грають Олександр Рудинський, Марина Кошкіна, Христина Корчинська та інші.

«У мене не було попередньої домовленості з театром, але під час кастингу в нас склався акторський ансамбль, де більшість головних ролей отримали саме актори театру Франка. Це дуже талановита молодь із чудовою школою за плечима та вагомим театральним досвідом» – розповіла режисерка Дарія Онищенко.

Окрім репродукцій виставки «0,10», відвідувачі побачили унікальні костюми, створені для фільму за ескізами Малевича до футуристичної опери «Перемога над Сонцем» (1913).

Генеральний директор театру Франка Євген Нищук наголосив:

«Культура завжди була і залишається тією силою, яка гуртує націю та відкриває їй нові горизонти. Виставка, присвячена Казимиру Малевичу, – це нагадування, що Україна дала світові геніїв, які вплинули на мистецтво і кіно ХХ століття».

Колаборація театру Франка та команди фільму підкреслює важливість деколонізації українського мистецтва та сприяє популяризації творчої спадщини Малевича в Україні та світі.

Нагадаймо, раніше на Кураж Базарі представили реквізити з нового художнього фільму "МАЛЕВИЧ".