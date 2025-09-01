У Києві погіршилася якість повітря: що відбувається та як діяти?

Сьогодні, 1 вересня, у Києві спостерігається погіршення якості повітря. За даними моніторингу КМДА, станом на 10:30 зафіксовано підвищення концентрації зважених часток, тобто пилу.

У чому причина?

Ймовірною причиною погіршення ситуації є метеорологічні умови. Зокрема, низька швидкість вітру, яка не дозволяє шкідливим домішкам розсіюватися. Це призводить до їх накопичення та утримання у приземному шарі повітря.

Як захистити себе?

Для того, щоб уникнути негативного впливу забрудненого повітря на здоров’я, міська влада рекомендує дотримуватися таких правил:

Закрийте вікна. Це допоможе запобігти потраплянню пилу у приміщення.

Обмежте перебування на вулиці. Відкладіть прогулянки та фізичні навантаження на свіжому повітрі.

Пийте багато води. Це сприятиме виведенню токсинів з організму.

Увімкніть очищувач повітря. Якщо у вас є такий пристрій, використовуйте його на максимальній потужності, щоб покращити якість повітря всередині приміщення.

Ситуація є тимчасовою, і з покращенням погодних умов якість повітря має нормалізуватися. Слідкуйте за офіційними повідомленнями та бережіть своє здоров'я.

