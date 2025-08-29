Зарядні станції для електромобілів можуть погіршувати якість повітря — дослідження

Вчені з Каліфорнійського університету виявили, що зарядні станції для електромобілів, попри відсутність вихлопних газів, можуть локально забруднювати атмосферу. Дослідження, опубліковане у виданні «Atmospheric Environment», показало, що потужні системи охолодження на швидкісних зарядних пристроях підіймають в повітря дрібні тверді частинки, що шкодять здоров'ю.

Деталі дослідження

Каліфорнійські вчені провели заміри на 50 станціях швидкої зарядки в Лос-Анджелесі, включно зі станціями від Tesla. Виявилось, що концентрація дрібних твердих частинок PM2.5 (діаметром до 2,5 мікрометра) в середньому становила 15,2 мкг/м³. Це вище, ніж на традиційних АЗС, і значно перевищує норми для міських парків.

Більш як половина перевірених локацій перевищувала стандарти якості повітря, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). ВООЗ встановлює середньорічний показник PM2.5 на рівні не більше 5 мкг/м³, а середньодобовий — 15 мкг/м³.

Причина забруднення

Дослідники дійшли висновку, що причиною є потужні вентилятори, які використовуються для охолодження обладнання в силових шафах зарядних пристроїв постійного струму. Хоча самі пристрої не виробляють пилу, вони підіймають його з поверхні, де він накопичується.

«Це схоже на кімнатний вентилятор, що створює вихор, який підіймає пил з підлоги», — пояснюють автори дослідження. — «Вентилятори втягують повітря близько до землі, підіймаючи з поверхні частинки пилу, шин і гальмівних колодок».

Ці вихори циркулюють в зоні зарядки, де водії зазвичай очікують наповнення батареї. Вчені радять водіям триматися якомога далі від зони зарядки, щоб не вдихати ці забруднення.

Реакція операторів та рекомендації

Після публікації дослідження, оператори зарядних станцій почали вживати заходів для вирішення проблеми. Наприклад, американська мережа ChargePoint вже змінює конструкцію, регулюючи висоту впуску повітря, і планує встановлювати спеціальні фільтри.

Експерти зазначають, що панікувати не варто. Зарядні пристрої не є новим джерелом смогу, але вони можуть тимчасово посилювати локальне забруднення. Різниця в рівні запиленості між станціями та навколишнім середовищем є, але вона не настільки велика у порівнянні, наприклад, із вихором від проїжджаючого автомобіля чи сильного вітру.

Автори дослідження рекомендують компаніям встановлювати фільтрацію в зарядні шафи та уникати розміщення зарядних пристроїв поблизу шкіл і житлових районів. Ця пересторога особливо насторожує, оскільки вказує на серйозне підґрунтя для занепокоєння.