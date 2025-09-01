Запрошення диктатору: Ердоган кличе Путіна до Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та очільник Кремля Володимир Путін провели переговори на полях саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС) у Китаї. Серед ключових тем зустрічі були війна в Україні та перспективи її дипломатичного врегулювання.

Як повідомляють турецькі та російські ЗМІ, під час розмови Ердоган запросив російського диктатора відвідати Туреччину.

"Це залишається чинним. Ми незабаром бажаємо побачити вас у нашій країні", – заявив турецький лідер.

У свою чергу, за інформацією Кремля, Путін підкреслив «особливу роль» Анкари у процесі переговорів щодо України та висловив упевненість, що ця роль збережеться й надалі.

Ердоган неодноразово позиціонував Туреччину як посередника між Києвом та Москвою, зокрема у питанні зернової угоди. Запрошення Путіна до Анкари може стати наступним кроком у намаганнях Туреччини зберегти вплив на дипломатичні процеси навколо війни.

Нагадаймо, Зеленський провів розмову з Ердоганом: Наступного тижня конфігурація гарантій безпеки буде на папері.