Зеленський провів розмову з Ердоганом: Наступного тижня конфігурація гарантій безпеки буде на папері

Президенти Туреччини та України Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Зеленський провели телефонну розмову, сторони обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, мирний процес між Україною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.

Про це глава української держави повідомив у Телеграмі.

«Багато говорили про гарантії безпеки. Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі», - зазначив Зеленський.

Він додав, що обмінявся з турецьким лідером думками щодо актуальної ситуації та обговорив наступні дипломатичні кроки.

«Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну», - підкреслив президент України.

Він нагадав, що цієї ночі росіяни знову завдали удару по Україні й застосували понад 30 ракет, близько 600 дронів. Унаслідок обстрілу загинуло 17 людей, серед яких четверо – діти. Десятки людей у важкому стані, зараз лікарі борються за їхні життя.

«Були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській раді, по житлових масивах. Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск – санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки», - зауважив Зеленський.

Про розмову із Президентом України у соцмережі X повідомив директорат з комунікацій турецького президента.

«Президент Ердоган заявив, що вони уважно стежать за контактами на Алясці та у Вашингтоні, що Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру, і що Турецька Республіка продовжуватиме робити свій внесок у безпеку України після встановлення миру», - йдеться в повідомленні.

Лідер Туреччини зазначив, що «справедливе вирішення конфлікту між Україною та Росією є можливим».

Він додав, що «необхідно продовжувати та посилювати переговори між двома сторонами», та підкреслив готовність Туреччини «зробити все можливе для проведення контактів на високому рівні, які відкриють шлях до миру».

