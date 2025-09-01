Жахливий землетрус в Афганістані забрав життя 622 людей, понад 1500 поранених

В Афганістані стався масштабний землетрус, який забрав життя щонайменше 622 людей, понад 1 500 отримали поранення. Станом на ранок тривають рятувальні операції, гелікоптери шукають поранених у віддалених районах та доправляють їх до лікарень. Про це повідомляє Reuters.

Найбільше жертв зафіксовано у провінції Кунар. Підземні поштовхи також відчувалися в провінціях Нангархар, Лагман, Кабул, а також у регіоні Хайбер-Пахтунхва.

Епіцентром землетрусу було місто Джелалабад. Його початкова магнітуда становила 6.0, після чого були зафіксовані два афтершоки магнітудою 5.2 та 4.7.

Цей землетрус став найсмертоноснішим в Афганістані з червня 2022 року, коли поштовхи магнітудою 6.1 забрали життя щонайменше 1 000 людей.

