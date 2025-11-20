У Тернополі тривають безперервні пошуково-рятувальні роботи після російського удару: 26 загиблих і 93 поранених

У Тернополі рятувальники продовжують працювати на місці масштабних руйнувань, спричинених російським ударом напередодні. Станом на ранок 20 листопада, кількість загиблих залишається незмінною — 26 людей, серед них троє дітей. Поранення отримали 93 людини, включаючи 18 дітей.

Про це повідомляє ДСНС України.

Роботи тривали всю ніч

Рятувальники наголошують, що не припиняли роботи ні на хвилину. На місці трагедії вони розбирають завали та шукають людей, місцеперебування яких досі невідоме.

З початку операції вдалося розібрати понад 700 кв. м завалів і вивезти 230 куб. м зруйнованих конструкцій. З-під уламків було врятовано 46 людей.

Операція ускладнена масштабом руйнувань

У ДСНС зазначають, що пошук триває в надскладних умовах. Роботи сповільнюють:

висока роздробленість конструкцій ,

масштабність руйнувань ,

необхідність працювати виключно вручну на окремих ділянках.

До ліквідації наслідків удару залучено сили з дев’яти регіонів. Загалом на місці працюють понад 230 рятувальників та 50 одиниць техніки.

Є зниклі безвісти

У Міністерстві внутрішніх справ напередодні повідомили про 26 людей, які вважаються зниклими безвісти, серед них — троє дітей. Пошуки тривають.

Пошуково-рятувальна операція залишається активною, а рятувальники наголошують: шанси знайти живих зберігаються, тому роботи не припиняються.