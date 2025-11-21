РФ атакувала Запоріжжя: пошкоджені багатоповерхівки, п’ять людей загинули

У Запоріжжі та Запорізькій області ввечері 20 листопада прогриміли вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
05:12. Кількість поранених внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до восьми, повідомив Іван Федоров.
«Наразі відомо про щонайменше п’ять пошкоджених багатоповерхівок, зруйновані торгівельні павільйони. На місці влучання виникла пожежа — її ліквідовано силами рятувальників», — додав він.
00:58. ДСНС показали наслідки російського удару по Запоріжжю.
Як зазначають надзвичайники, внаслідок удару сталося займання торговельних кіосків та автомобіля.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще троє — травмовані. Кількість постраждалих уточнюється.
Психологи ДСНС надали допомогу 12 людям.