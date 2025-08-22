Шпигував за військовими ешелонами: як працював агент ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині 48-річного інженера-монтажника місцевої філії Укрзалізниці, який на замовлення ФСБ шпигував за ешелонами Сил оборони.

Залізничник потрапив у поле зору російської спецслужби, коли публікував свої антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

Як повідомили в СБУ, зрадник збирав розвіддані, коли ремонтував колії на прикордонні східного регіону. Під час відновлювальних робіт він приховано відстежував рухомий склад ЗСУ.

– Найбільше ворога цікавила кількість, маршрути та види озброєнь, які рухалися в напрямку передової, – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час робочих поїздок агент фіксував на гугл-картах розташування оборонних ліній та інших локацій українських військ.

Зібрану інформацію месенджером передавав куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

За наявними даними, окупанти планували використати розвіддані для підготовки нових бомбових і дронових ударів по кордону Харківщини.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта та затримали на початковому етапі його розвідактивності.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено смартфон з анонімним чатом, який він використовував для контактів із ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.