У Парижі готують захист для України

4 вересня у Парижі відбудеться зустріч європейських лідерів, присвячена обговоренню можливих гарантій безпеки для України. Захід відбудеться на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона. У ньому візьмуть участь: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За інформацією Financial Times, до складу багатонаціональних миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, можуть увійти десятки тисяч військових європейських країн. Цьому контингенту передбачено надання підтримки США, включно з системами командування та управління, розвідкою та засобами спостереження.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що в Європі розробляють «досить точні плани» щодо розгортання військ після завершення війни. Вона додала, що американська присутність буде частиною запобіжних заходів, і це було підтверджено під час попередніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

