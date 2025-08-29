Європа обговорює створення 40-кілометрової буферної зони в Україні

Європейські лідери та дипломати розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони в Україні, аби припинити бойові дії. За інформацією видання Politico, ця ініціатива обговорюється без участі Сполучених Штатів.

Пропозиція передбачає, що ця зона могла б пройти вздовж лінії фронту, створивши простір, де сторони не могли б вести наступальні дії. Метою є припинення боїв і початок мирних переговорів.

Суперечливі оцінки та позиція України

Ініціатива, однак, викликає неоднозначні оцінки. Основною проблемою є те, що створення такої зони може означати поступки з боку Києва щодо територій, які знаходяться під російською окупацією. Наразі офіційна позиція України залишається незмінною — жодних територіальних поступок. Через це, як зазначає видання, Київ поки не підтримує цю ідею.Джерело Politico стверджує, що сам факт обговорення такої пропозиції свідчить про зростання «відчаю» серед союзників України, які шукають шляхи закінчення війни.

Раніше стало відомо, що міністри ЄС обговорять заморожені активи РФ та гарантії безпеки для України.