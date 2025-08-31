Російські загарбники найближчими тижнями, ймовірно, посилить атаки на енергосистему України, – ISW

Росія, ймовірно, найближчим часом посилить атаки на енергетичну інфраструктуру України перед прийдешньою зимою.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Росія використала підготовку до саміту на Алясці 15 серпня для накопичення безпілотників і ракет і провела більш обмежені удари по Україні, щоб хибно представити себе сумлінним переговірником з адміністрацією США.

Тепер же Росія, ймовірно, посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати свої поповнені запаси ракет і безпілотників і зруйнувати українську енергетичну інфраструктуру перед зимою, що настає, вважають в ISW.

28 серпня у звіті ISW йшлося про те, що країна-агресор Росія відновлює комбіновані удари по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими 2025 року, ймовірно, намагаючись підірвати бажання Києва протистояти російській агресії.

ForUA нагадує, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили нову комбіновану атаку на Україну з використанням 629 засобів повітряного нападу — ракет "Кинджал", "Іскандер", Х-101 і "шахедів". Протиповітряна оборона знешкодила 589 ракет і дронів, вибухи лунали в Києві, Сумах, Запоріжжі, Вінницькій області.