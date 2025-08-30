Зеленський заслухав доповідь щодо вбивства Андрія Парубія від силовиків

«Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці», - повідомив президент Володимир Зеленський.

Як відомо ForUA з власних джерел, в ексспікера Верховної Ради Парубія стріляли 8 разів. На цьому етапі правоохоронці розшукують вбивцю.

Нагадаємо, що Парубій був постійним об'єктом дурнуватих комічних скетчів "Кварталу 95" про його вимову. З цього приводу, як розповідав сам Парубій, у нього навіть відбулася серйозна розмова з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським після його інавгурації.

"Звичайно, він не вибачився, а був здивований. Каже: "А ви що образилися?", - розповів в інтерв'ю медіа Парубій.

Політик і учасник Революції Гідностм Андрій Парубій був головою Верховної Ради з 2016 до 2019 року.