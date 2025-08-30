﻿
Надзвичайні події

Зеленський заслухав доповідь щодо вбивства Андрія Парубія від силовиків

Зеленський заслухав доповідь щодо вбивства Андрія Парубія від силовиків

«Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці», - повідомив президент Володимир Зеленський.

Як відомо ForUA з власних джерел, в ексспікера Верховної Ради Парубія стріляли 8 разів. На цьому етапі правоохоронці розшукують вбивцю.

Нагадаємо, що Парубій був постійним об'єктом дурнуватих комічних скетчів "Кварталу 95" про його вимову. З цього приводу, як розповідав сам Парубій, у нього навіть відбулася серйозна розмова з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським після його інавгурації.

"Звичайно, він не вибачився, а був здивований. Каже: "А ви що образилися?", - розповів в інтерв'ю медіа Парубій.

Політик і учасник Революції Гідностм Андрій Парубій був головою Верховної Ради з 2016 до 2019 року.

