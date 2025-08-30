У Львові вбили українського політика, над фізичними вадами якого насміхалися друзі Зеленського

У Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія - колишнього голову Верховної Ради України.

Про це повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці не називають імени убитого, однак «Суспільне» з посиланням на джерела пише, що йдеться саме про Андрія Парубія.

За даними правоохоронців, вбивство трапилося 30 серпня близько опівдня у Сихівському районі Львова. Унаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Парубій був постійним об'єктом дурнуватих комічних скетчів "Кварталу 95" про його вимову. З цього приводу, як розповідав сам Парубій, у нього навіть відбулася серйозна розмова з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським після його інавгурації.

"Звичайно, він не вибачився, а був здивований. Каже: "А ви що образилися?", - розповів в інтерв'ю медіа Парубій.