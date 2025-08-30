Трамп - не Байден, тому США надають Україні зброю, здатну бити вглиб РФ, - Вітакер

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військову підтримку України і надає зброю, яка дозволяє завдавати ударів по більш віддалених цілях на території Росії.

Про це в етері телеканалу Fox News заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

За його словами, стратегія Трампа цілковито відрізняється від стратегії адміністрації Джо Байдена за трьома ключовими факторами:

Американська зброя, що зараз використовується на фронті в Україні, не оплачується американськими платниками податків.

США ведуть переговори з Росією, чого не відбувалося за адміністрації Байдена.

США надають Україні можливості для ударів по більш віддалених цілях на території Росії.

Посол зазначив, що нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів уже прямує до України. Крім того, за його словами, Вашингтон щомісяця постачає українській армії зброї ще приблизно на мільярд доларів коштом союзників НАТО.

"Президент Трамп насамперед дбає, щоб Україна могла захищатися. Посилення ударного потенціалу допоможе і у наступальних діях", — сказав Вітакер.

Він зазначив, що Трамп паралельно з військовою допомогоюпродовжує чинити економічний тиск на Росію і веде переговори з Кремлем, змусив Путіна сісти за стіл для переговорів

За словами Вітакера, цей діалог ще не завершений, але "сторони усе ще ведуть ці переговори, обмінюються полоненими, є багато хороших новин".

"Президент Трамп знає всі карти, які йому ще залишилося розіграти. Але він також розуміє, що йому потрібно тримати Володимира Путіна за столом переговорів, а також Зеленського. Чи буде результат миттєвим? Швидше за все, ні. Але процес іде, і сторони спілкуються. І це добре... Усі ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Це не війна Дональда Трампа, але він, безумовно, хоче, щоб убивства припинилися. Він хоче, щоб удари по містах України припинилися", — сказав дипломат.