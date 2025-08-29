Серед гарантій безпеки має бути членство України в ЄС, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Антоніу Коштою напрацювання гарантій безпеки, серед яких має бути членство України у Євросоюзі. Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

"Говорив із президентом Європейської ради Антоніу Коштою (...). Обговорили напрацювання гарантій безпеки. Зараз триває відповідна робота над фіналізацією всіх компонентів. Гарантії складатимуться з трьох блоків. Однією з основних ми бачимо членство України у Євросоюзі. Очікуємо, що вже незабаром ми одночасно з Молдовою матимемо прогрес у цьому питанні", — написав він.

Зеленський поінформував, що сторони також говорили про додаткове фінансування для виробництва українських дронів і реалізацію програм SAFE і PURL. За його словами, Кошта готовий сприяти тому, щоб зробити ці інструменти ще більш ефективними. Водночас сторони домовилися про зустріч найближчим часом в Україні.

Глава держави акцентував: Україна багато разів заявляла про те, що готова до зустрічі на рівні лідерів, про що говорили з президентом Трампом і з нашими європейськими партнерами. Однак, за словами Зеленського, Україна не бачить жодних сигналів про таку ж готовність із боку Росії.

Президент наголосив, що саме тому має бути тиск на РФ. Зокрема, Україна розраховує, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді сильним.

ForUA нагадує, Володимир Зеленський на брифінгу із журналістами 29 серпня заявив, що примусити до переговорів очільника Росії Володимира Путіна можуть Сполучені Штати Америки та сильна санкційна політика Європи та США проти РФ.