МОН України планує оновити шкільну програму, – Лісовий

Міністерство освіти і науки (МОН) України працює над оновленням шкільної програми. У планах міністерства зробити навчання менш перенавантаженим та забезпечити міжгалузеві зв’язки.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв’ю проєкту Newsмейкер.

Міністр освіти відповів на запитання щодо змін у домашніх завданнях в школах. За його словами, основним напрямком у реформуванні освіти стане раціоналізація програми.

– Насправді ми маємо перенавантажені програми, безумовно. Я сам батько, я сам бачив моїх дуже старанних дітей, які вивчають дуже багато, дуже старанно, бо не хочуть розчаровувати вчительку, і дуже непотрібного. Окреме завдання, яке перед собою ставили, коли прийшли в міністерство – завдання раціоналізувати програми, – сказав Лісовий.

За словами Лісового, нинішні програми у школах мають низку проблем. Міністр вважає, що необхідно враховувати ряд важливих проблем у цьому питання, а саме: перевантаженість учнів, відсутність синхронізації контенту, нестачу міжпредметних зв’язків і нечіткість наскрізних освітніх цілей.

Лісовий також зазначив, що наразі МОН вже розпочало роботу над новими концепціями для освітніх галузей. Саме вони будуть основою у майбутніх модельних програмах, підручниках та методичних матеріалах.

Міністр вважає, що основною метою є створити більш раціональне навчання та забезпечити дітей знаннями, які вони зможуть використати у різних сферах життя та подальшому навчанні.

– З огляду на раціональність навантаження, на формування цілісної картини світу у дитини, з огляду на прикладні орієнтири, тобто прикладні знання, які можуть бути застосовані в одному предметі при вивченні іншого, в житті, в проектній діяльності, в соціальному підприємництві. Ці речі нами зараз відпрацьовуються, – сказав Лісовий.