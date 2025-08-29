Експосадовець ДСНС міг красти кошти на будівництві пожежного депо, - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції повідомили про підозру колишньому керівнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ГУ ДСНС) у Київській області.

"Експосадовець зловживав службовим становищем і налагодив механізм незаконного збагачення під час будівництва пожежного депо під Києвом. Слідство встановило, що посадовець підписував акти виконаних робіт, які не відповідали реальним обсягам та вартості, після чого підряднику перераховувались бюджетні кошти. Частину з них компанія отримала безпідставно", - йдеться у повідомленні на сайті ДБР у п’ятницю.

Як зазначається, перевірка виявила численні порушення. Зокрема, утеплення фасаду існувало лише на папері, а частину будівельних матеріалів підрядник не використав або замінив їх на дешеві аналоги, що не відповідали технічним вимогам.

"Через такі дії державі завдано збитків на понад 3,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів експосадовцю оголошено про підозру за ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення чи розтрата майна).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі ініційовано арешт майна підозрюваного для відшкодування збитків.