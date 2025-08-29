Релігійні переконання не є підставою для відмови студента від базової військової підготовки

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що у зв'язку з релігійними переконанням можна буде відмовитися лише від деяких модулів на предметі "Захист України" і на базовій військовій підготовці у вищому навчальному закладі.

На запитання, чи має студент право відмовитися від базової військової підготовки з релігійних міркувань, Лісовий в інтерв'ю проєкту "Newsмейкер" на телеканалі "Інтер" відповів: "Ні, не має права відмовитися. Він може відмовитися від певних модулів"

За його словами, такий підхід діятиме як на предметі "Захист України" в школі, так і на базовій військовій підготовці у вищому навчальному закладі (в майбутньому "Основи національного спротиву" - ІФ-У).

"Якщо релігійні переконання тобі забороняють брати до рук зброю - не бери до рук зброю. Але є інші модулі: тактична медицина, орієнтування в просторі і багато іншого про те, як працює система оборони. Це все можна вивчати", - додав міністр.

Як повідомлялося, 3 липня Міністерство освіти та науки спростовало інформацію про те, що військова підготовка не буде обов'язковою для студентів з наступного навчального року. Зазначалося, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект №13347, яким пропонується запровадити у всі освітні програми фахової передвищої та вищої освіти, замість курсу "БЗВП" (який завершується присудженням військово-облікової спеціальності (ВОС) і складанням військової присяги) дисципліну "Основи національного спротиву". Передбачено, що ця дисципліна буде обов'язковою для всіх студентів і студенток другого року навчання всіх коледжів і університетів України.