Українці заборгували за комуналку понад 100 мільярдів

Держстат вперше з початку війни оприлюднив дані щодо заборгованості населення щодо оплати житлово-комунальних послуг.

Останні дані статистичного відомства станом на кінець 2021 року свідчили, що борги склали 81,3 млрд. гривень, повідомляє Держстат.



Станом на другий квартал 2025 року борг досяг 106,6 млрд. гривень.



Найбільший борг був за постачання теплової енергії та гарячої води - 35,2 млрд. гривень. За газ українці заборгували 32,3 млрд. гривень, за електроенергію - 17,1 млрд. гривень, за холодну воду - 10,2 млрд. гривень, за правління багатоквартирним будинком - 8,8 млрд. гривень, за вивіз сміття - 3,1 млрд. гривень.



У другому кварталі 2025 року українцям нарахували за комуналку 64,3 млрд. гривень. Вони сплатили 51,5 млрд. гривень.

Нагадаємо, майже 2 мільйони українців ігнорують штрафи за порушення ПДР.

Фото: Главком.