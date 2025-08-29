Спецпосланець Трампа неправильно зрозумів вимоги Кремля щодо територіальних поступок

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, неправильно передав позицію Росії щодо територіальних поступок після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 6 серпня в Москві. Про це 28 серпня повідомило міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на кілька джерел.

За словами співрозмовників агентства, після зустрічі з Путіним Віткофф повідомив Трампу, що Кремль нібито готовий піти на значні територіальні поступки, щоб припинити війну проти України. У відповідь Трамп привітав "великий прогрес" і погодився на зустріч із Путіним на Алясці, припускаючи, що на порядку денному стоїть питання про обмін територіями.

Однак невдовзі дипломатичні зусилля перетворилися на плутанину. 7 серпня під час розмови з європейськими лідерами Віткофф заявив, що Путін готовий вивести війська із Запорізької та Херсонської областей, якщо Україна поступиться Донецькою та Луганською. Ця пропозиція "вразила багатьох учасників" телефонної розмови, оскільки вона різко суперечила їхнім власним оцінкам позиції Путіна.

Наступного дня Віткофф змінив свою версію. Він заявив, що Кремль насправді не пропонував вивести війська з двох українських регіонів, а лише дав зрозуміти, що не вимагатиме від Заходу офіційного визнання Запорізької та Херсонської областей частиною Росії.

За даними Reuters, ця помилка сталася через те, що Віткофф порушив протокол: він вирушив на зустріч без представника Державного департаменту, який зазвичай веде запис переговорів. Таким чином, він не мав точного запису пропозицій Путіна.

Непорозуміння викликало невдоволення в Білому домі

Помилки Віткоффа викликали невдоволення серед деяких американських чиновників. Зокрема, радник Трампа з питань України Кіт Келлог висловив невдоволення тим, що Віткофф привіз із Москви суперечливу інформацію саме в той момент, коли США почали займати жорсткішу позицію щодо РФ.

Зустріч Трампа і Путіна 15 серпня на Алясці, яка відбулася після візиту Віткоффа, також не принесла помітного прогресу. Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер, оцінюючи ситуацію, зазначив: "Ми знаходимося рівно там, де і були до приходу Трампа до влади. Росія не змінила свою позицію ні на йоту. Війна триває. У нас немає чіткої стратегії, як змусити Путіна зупинити війну".

