У МЗС Туреччини розповіли про нові цілі Росії

Росія переглядає свої цілі щодо окупації українських територій. Замість повного контролю над чотирма областями, Російська Федерація тепер намагається утримати позиції на Запоріжжі та частково на Донеччині.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, посилаючись на інформацію видання tgrthaber.com.

Нові пріоритети РФ

Хакан Фідан повідомив, що нещодавно в політиці Росії щодо війни відбулися значні зміни. Зокрема, Москва, за його словами, більше не прагне встановити повний контроль над Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями.

Натомість, основні зусилля окупантів тепер зосереджені на:

Утриманні вже захоплених позицій у Запорізькій області.

Збереженні контролю над 25-30% території Донецької області.

Переговори та гарантії безпеки

Міністр нагадав про третій раунд переговорів у Стамбулі, де сторони вперше окреслили конкретні позиції для обговорення. Фідан зазначив, що тоді з’явилися перші сигнали про можливе закінчення конфлікту.

Він також додав, що згода Москви закріпити умови через механізм безпеки є важливим кроком. За його словами, це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча одночасно ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною.

Фідан також наголосив, що втрата Україною територій на Донеччині ускладнює оборону, проте міжнародні гарантії безпеки можуть стабілізувати ситуацію та сприяти діалогу.