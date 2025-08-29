Батька-одинака мобілізували на блокпосту у Запоріжжі, а його 7-річних дітей залишили на узбіччі

У Запоріжжі на блокпосту мобілізували батька-одинака Володимира Страхова, залишивши його семирічних дітей, близнюків Станіслава та Олександру, самих на узбіччі. Наразі діти перебувають під опікою сестри мобілізованого, Оксани, яка надала Суспільному деталі цієї події,

Володимир сам виховував дітей з двох років, після того, як їхня мати покинула родину. За словами Оксани, вони прожили рік в окупації у Пологівському районі, поки російські військові не почали чинити тиск на Володимира, змусивши його виїхати з України разом з дітьми.

Інцидент на блокпосту

Коли родина поверталася до України, вони мали намір оформити необхідні документи для дітей. Однак на блокпосту Володимира затримали. Представники ТЦК повідомили, що перевірять документи та відпустять його вранці, але цього не сталося.

Сестра Володимира, Оксана, розповіла, що телефонувала до ТЦК, аби попросити надати брату повістку на інше число, щоб він мав час оформити документи на дітей. За її словами, у ТЦК їй відповіли: «Хай йде воює. А дітей на два тижні в лікарню, а потім до інтернату».

Оксана оформила тимчасову опіку над дітьми, а Володимир зараз проходить військову підготовку.

Юридична оцінка

Адвокат Антоніна Шостак прокоментувала ситуацію, наголосивши, що представники ТЦК та правоохоронних органів мали б у першу чергу врахувати права неповнолітніх. Якщо Володимир не перебував у розшуку, йому мали видати повістку на інший день.

Зараз родина розпочала процес розірвання шлюбу з матір'ю дітей, позбавлення її батьківських прав та отримання Володимиром офіційного статусу батька-одинака. За словами адвоката, після отримання офіційного статусу Володимир може бути звільнений з військової служби. Однак цей процес може тривати від шести до дванадцяти місяців.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що СБУ та Нацполіція викрили 12-х організаторів «ухилянтських схем» у різних регіонах України.