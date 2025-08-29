"Він просто хоче, щоб це закінчилося": Трамп тисне на Зеленського, вимагаючи територіальних поступок

Президент США Дональд Трамп у приватних бесідах висловив своє роздратування через відсутність результатів у його дипломатичних зусиллях щодо припинення війни в Україні. За даними видання The Atlantic, Трамп незадоволений вимогами України та Європи, які, на його думку, є перешкодою для досягнення миру.

Видання, посилаючись на високопоставлених чиновників, повідомляє, що Трамп вважає, що Україна та європейські країни повинні погодитися з втратою частини територій для завершення конфлікту. Крім того, він не хоче посилювати залученість Сполучених Штатів у мирний процес, побоюючись відштовхнути від себе радикальних республіканців.

"Він просто хоче, щоб усе закінчилося. Йому майже все одно як", – цитує The Atlantic слова неназваного високопоставленого чиновника.

Наразі незрозуміло, яким може бути вигляд мирної угоди, якщо до неї дійде. США не дають чітких зобов'язань щодо гарантій безпеки для України, розглядаючи лише можливість продовження обміну розвідданими та, можливо, допомогу у сфері протиповітряної оборони.

