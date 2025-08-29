﻿
Полiтика

"Він просто хоче, щоб це закінчилося": Трамп тисне на Зеленського, вимагаючи територіальних поступок

"Він просто хоче, щоб це закінчилося": Трамп тисне на Зеленського, вимагаючи територіальних поступок

Президент США Дональд Трамп у приватних бесідах висловив своє роздратування через відсутність результатів у його дипломатичних зусиллях щодо припинення війни в Україні. За даними видання The Atlantic, Трамп незадоволений вимогами України та Європи, які, на його думку, є перешкодою для досягнення миру.

Видання, посилаючись на високопоставлених чиновників, повідомляє, що Трамп вважає, що Україна та європейські країни повинні погодитися з втратою частини територій для завершення конфлікту. Крім того, він не хоче посилювати залученість Сполучених Штатів у мирний процес, побоюючись відштовхнути від себе радикальних республіканців.

"Він просто хоче, щоб усе закінчилося. Йому майже все одно як", – цитує The Atlantic слова неназваного високопоставленого чиновника.

Наразі незрозуміло, яким може бути вигляд мирної угоди, якщо до неї дійде. США не дають чітких зобов'язань щодо гарантій безпеки для України, розглядаючи лише можливість продовження обміну розвідданими та, можливо, допомогу у сфері протиповітряної оборони.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що міністри ЄС обговорять заморожені активи РФ та гарантії безпеки для України.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

війнаТрампЗеленськиймирні переговори
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський провів розмову з Ердоганом: Наступного тижня конфігурація гарантій безпеки буде на папері
Полiтика 28.08.2025 20:59:53
Зеленський провів розмову з Ердоганом: Наступного тижня конфігурація гарантій безпеки буде на папері
Читати
У Польщі побили ексміністра охорони здоров’я
Свiт 28.08.2025 20:40:01
У Польщі побили ексміністра охорони здоров’я
Читати
Скандал у США: директор CDC відмовилася звільнитися після рішення Білого дому
Свiт 28.08.2025 20:21:00
Скандал у США: директор CDC відмовилася звільнитися після рішення Білого дому
Читати

Популярнi статтi