Полiтика

Міністри ЄС обговорять заморожені активи РФ та гарантії безпеки для України

У Копенгагені розпочануться неформальні зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн Європейського Союзу, де головними темами обговорення стануть використання заморожених російських активів на користь України та надання їй гарантій безпеки. Про це повідомили представники Європейської комісії та данського головування в ЄС.

Зустрічі проходять у форматі "Гімніх" — неформальні переговори, які двічі на рік організовує країна, що головує в Раді ЄС. Цьогоріч їх приймає Данія.

Розклад зустрічей

  • 28 серпня, четвер: Вечірня неформальна вечеря міністрів оборони, участь у якій візьме висока представниця ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

  • 29 серпня, п'ятниця: Міністри оборони проведуть засідання з 9:00 до 16:00. Вони обговорять:

    • Військову підтримку України з боку ЄС.

    • Готовність європейської оборони.

    • Військові місії та операції ЄС.

    • Гарантії безпеки, які ЄС може надати Україні після встановлення миру.

    • Увечері, 29 серпня, відбудеться неформальна вечеря міністрів закордонних справ з Каєю Каллас.

  • 30 серпня, субота: З 9:00 до 16:00 за київським часом засідатимуть міністри закордонних справ. Вони обговорять використання заморожених активів Росії на користь України та подальшу підтримку України з боку Євросоюзу.

Ці зустрічі є важливим кроком у формуванні спільної позиції ЄС щодо підтримки України та її повоєнної відбудови.

Раніше Мелоні пояснила, який механізм гарантій безпеки пропонується для України.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЄСгарантії безпекизаморожені активи рф
