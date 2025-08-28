Із ТОТ вдалося повернути дві групи українських дітей

З тимчасово захоплених росіянами територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати дві групи українських дітей та молодих людей. Про це у Телеграмі повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, команда Save Ukraine врятувала групу дітей, яких змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з російськими військовими.

Зокрема, одного із хлопців незаконно відправили до військового табору без згоди матері, а інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації.

«Також Українська мережа за права дитини допомогла іншим хлопцям вирватися з окупації. Вони жили в постійній небезпеці мобілізації та репресій, але сьогодні вже на вільній території України поруч із рідними», - зазначив керівник ОП.