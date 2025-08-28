У Міноборони окреслили стратегічні рамки у війні з Росією

Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк окреслив стратегічні рамки України, що ґрунтуються на трьох ключових вимірах: послаблення військового потенціалу РФ, забезпечення військово-політичної та економічної стійкості України, а також збереження і розширення міжнародної підтримки.

Про це він заявив під час Четвертого Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи, передає Ukrinform.

"Я хотів би запропонувати стратегію, яка базується на трьох основних вимірах, яка відображає реалії сьогоднішньої війни на виснаження та водночас відкриває можливості для поступового зміцнення позицій України. Перше - це послаблення військового потенціалу Росії", - розповів Гаврилюк.

За його словами, незважаючи на значну перевагу росіян в мобілізаційних ресурсах, в наявності достатньо великих запасів зброї, досить успішного розвитку оборонно-промислового комплексу, їхній військовий потенціал поступово знижається.

"Я думаю, що всі бачать, що практично в крайні місяці вже практично не застосовується військова техніка на лінії бойового зіткнення. Загальні втрати Росії вже перевищують більше 1 мільйона осіб. Це десятки тисяч різних зразків озброєння і військової техніки, і так далі", - підкреслив Гаврилюк.

Перший заступник міністра оборони зазначив, що Російська Федерація намагається компенсувати втрати за рахунок військово-промислового комплексу, а також в неї непогані успіхи в напрямку безпілотних систем.

"Є досить гарні підготовлення, які показують непогані результати на полі бою. Ми вчимося, і Російська Федерація також вчиться вести цю війну, причому населення Російської Федерації знаходиться в інформаційній бульбашці, яка обмежена в отриманні реальної інформації, і більшість його направлено на те, щоб продовжувати війну", - нагадав він.

Гаврилюк запевнив, що Україна проводить багаторівневу стратегію зниження ворожого військового потенціалу, яка охоплює фронт, де знищується жива сила, вогневі засоби, озброєння та військова техніка російських окупантів.

"Найбільш велику перевагу на сьогодні ми маємо в дипломатії та в санкційному тиску на Російську Федерацію. Мета всього цього - зниження потенціалу Російської Федерації, виснаження її ресурсів і не надання спроможності їхньої ресурсної переваги", - наголосив перший заступник міністра оборони.

Також він поінформував про інші два виміри стратегічної рамки щоод перемоги України в війні з РФ.

"Друге - це військово-політична та економічна стійкість України. Наш успіх, в першу чергу, залежить від потенційного вдосконалення форм і способів ведення війни. Форми і способи ведення війни, в першу чергу, залежать від нових зразків озброєння, яке застосовується на полі бою", - пояснив Гаврилюк.

Перший заступник міністра оборони зауважив, що оборонна промисловість України в рази виросла порівняно із 2022 роком, причому не тільки виросла, а й опанувала виробництво нових зразків озброєння і засобів ураження.

"І третій напрямок - це координована та довготривала підтримка Заходу", - підсумував він.