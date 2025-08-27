Мелоні пояснила, який механізм гарантій безпеки пропонується для України

Італійська пропозиція щодо гарантій безпеки для України, яка базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів союзників. Таку заяву зробила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Про це повідомляє La Repubblica.

Джорджія Мелоні вважає, що зараз з’явився «проблиск надії» на укладення мирного договору між Україною та Росією. Вона зазначила, що вперше за 3,5 роки, протягом яких Росія вимагала лише капітуляції, з’явилася можливість для діалогу.

За словами італійської прем'єрки, ця ситуація стала можливою завдяки кільком факторам: ініціативі президента США, героїчному опору українського народу та єдиній підтримці Європи, попри неоднозначну громадську думку.

Мелоні зазначила, що «італійська пропозиція є потенційним внеском у мир». Зазначені гарантії безпеки обговорювалися 18 серпня на зустрічі у Білому домі, в якій взяли участь президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та європейські лідери. Головною темою обговорення став механізм гарантій, подібний до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

Нагадаємо, американські та російські посадовці кулуарно обговорювали кілька енергетичних угод у серпні. Вони мали б стати стимулом для Кремля зупинити війну в Україні.

Після повномасштабного вторгнення Москва втратила доступ до міжнародних інвестицій в енергетичний сектор, а також до укладень великих угод. За даними джерел агентства, посадовці обговорювали можливість повернення Exxon Mobil у проєкт «Сахалін-1». Ще одна ідея полягала в постачанні американського обладнання для російських СПГ-проєктів, таких як Arctic LNG 2, які перебувають під західними санкціями.

До слова, Україна та Фінляндія активно готують архітектуру багатосторонніх гарантій безпеки. У процес залучені європейці, американці та партнери в «коаліції охочих».

«Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки», – зазначає президент Володимир Зеленський.

За словами керівника держави, російська сторона дає негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій для припинення війни.