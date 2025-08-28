У Польщі побили ексміністра охорони здоров’я

Колишній міністр охорони здоров’я Польщі Адам Нєдзельський зазнав травм унаслідок побиття двома чоловіками в Седльце – нападники висловлювали незадоволення політикою посадовця протягом пандемії. Про це повідомляє Politico.

Колишній міністр охорони здоров’я Польщі Адам Нєдзельський був госпіталізований до Воєводської лікарні в Седльце після того, як його побили двоє чоловіків.

За даними слідства, інцидент стався біля місцевого ресторану в середу, 27 серпня 2025 року.

Відомо також, що перед тим, як застосувати силу, нападники погрожували та вигукували образи, ймовірно, через рішення ексміністра за часів пандемії.

— Кілька годин тому я став жертвою жорстокого нападу. Мене побили двоє чоловіків, які кричали “Смерть зрадникам батьківщини”. Вони вдарили мене по обличчю та били ногами, коли я лежав на землі, — розповів Нєдзельський.

Постраждалого обстежили та виписали з лікарні того ж дня, оскільки медики не виявили серйозних травм.

Згодом правоохоронці знайшли та затримали підозрюваних. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко засудив напад та пообіцяв, що затримані потраплять до в’язниці.

Нагадаємо, що Нєдзельський очолював міністерство охорони здоров’я з 2020 по 2023 рік та відігравав ключову роль у впровадженні карантинних обмежень та вакцинальних кампаній.

Він вважає напад наслідком мови ненависті та рішень позбавити його державної охорони, попри численні погрози.

Торік ексміністр отримав вирок через розкриття конфіденційної інформації, до якої він мав доступ – його засудили до трьох місяців позбавлення волі з відстрочкою на два роки.