Полiтика

Кіт Келлог про обстріл України 28 серпня: Ці кричущі напади загрожують миру

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог публічно відреагував на масовану російську атаку по Україні в ніч 28 серпня.

Спецпредставник Трампа заявив, що російський обстріл 28 серпня був другий за масштабами від початку великої війни. РФ застосувала проти України майже 600 дронів та 31 ракету.

– Цілі? Не солдати і зброя, а житлові райони Києва — цивільні поїзди, офіси місій ЄС і Великої Британії та невинні цивільні особи. Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне президент США, – написав Кіт Келлог в X.

ForUA нагадує, під основним ударом росіян у ніч на 28 серпня був Київ. Внаслідок атаки у столиці загинуло 18 осіб, серед яких четверо дітей. Ще щонайменше кілька десятків людей дістали поранень.

Зафіксовано руйнування та пошкодження житлової інфраструктури на понад 20 локаціях. Під ударом опинилися будівля місії Європейського Союзу та офіс Британської Ради.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що удари РФ по дипломатах є прямим порушенням Віденської конвенції, а такі атаки вимагають засудження не тільки з боку ЄС, але й усього світу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Київобстріливійна в УкраїніКіт Келлогагресія рф
Популярнi статтi