Морський дрон влучив в український розвідувальний корабель, побудований 2019 року в корпусі танкера

Росіяни завдали удару по кораблю "Сімферополь" Військово-морських сил Збройних Сил України, загинув один член екіпажу. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки", – заявив Плетенчук.

За словами речника ВМС, переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Триває пошук кількох військових моряків.

Один член екіпажу загинув, кілька поранено, уточнив Плетенчук.

Раніше Міністерство оборони держави-агресорки повідомило, що російський безекіпажний катер у гирлі річки Дунай уразив український розвідувальний корабель "Сімферополь". Окупанти стверджують, що в результаті атаки судно нібито потонуло.

"Сімферополь" – розвідувальний корабель ВМС України. Середній розвідувальний корабель проєкту "Лагуна" (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ). Побудований на ПАТ "Кузня на Рибальському". Спущений на воду 23 квітня 2019 року.