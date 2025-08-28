﻿
Війна

Морський дрон влучив в український розвідувальний корабель, побудований 2019 року в корпусі танкера

Росіяни завдали удару по кораблю "Сімферополь" Військово-морських сил Збройних Сил України, загинув один член екіпажу. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки", – заявив Плетенчук.

За словами речника ВМС, переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Триває пошук кількох військових моряків.

Один член екіпажу загинув, кілька поранено, уточнив Плетенчук.

Раніше Міністерство оборони держави-агресорки повідомило, що російський безекіпажний катер у гирлі річки Дунай уразив український розвідувальний корабель "Сімферополь". Окупанти стверджують, що в результаті атаки судно нібито потонуло.

"Сімферополь" – розвідувальний корабель ВМС України. Середній розвідувальний корабель проєкту "Лагуна" (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ). Побудований на ПАТ "Кузня на Рибальському". Спущений на воду 23 квітня 2019 року.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ДунайсудноСімферополькорабельЧорне моретанкерВМС ЗСУ
