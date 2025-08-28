Бійці ГУР атакували носія «Калібрів» в Азовському морі

28 серпня в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора Росії проєкту 21631 "Буян-М" ― носій крилатих ракет "Калібр".

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія "Калібрів", повідомляє ГУР.



У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску "Калібрів" у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

