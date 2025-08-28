﻿
Війна

Бійці ГУР атакували носія «Калібрів» в Азовському морі

Бійці ГУР атакували носія «Калібрів» в Азовському морі

28 серпня в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора Росії проєкту 21631 "Буян-М" ― носій крилатих ракет "Калібр".

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія "Калібрів", повідомляє ГУР.

У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску "Калібрів" у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

Нагадаємо, українські дрони уразили два НПЗ у Росії: галузь втратила ще майже 5% потужностей.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнакорабельГУРокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ракетний удар по Києву: у Дарницькому районі шукають 7 людей
Столиця 28.08.2025 10:31:04
Ракетний удар по Києву: у Дарницькому районі шукають 7 людей
Читати
Спроби незаконного перетину кордону: ДПСУ назвала найпроблемніші ділянки
Суспiльство 28.08.2025 10:13:18
Спроби незаконного перетину кордону: ДПСУ назвала найпроблемніші ділянки
Читати
Іпотека під 0%: в Україні готують зміни до "єОселі"
Економіка 28.08.2025 09:52:52
Іпотека під 0%: в Україні готують зміни до "єОселі"
Читати

Популярнi статтi