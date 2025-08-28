629 ракет і безпілотників за ніч: «Ось справжня воля Росії до миру» — реакція світових лідерів на масовану атаку по Києву

У відповідь на масштабну російську атаку по Києву, в ході якої, за деякими даними, було випущено 629 ракет і безпілотників за одну ніч, європейські лідери виступили з різкою критикою дій Росії, назвавши їх «волею до миру».

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив співчуття всім постраждалим від «безглуздих російських ударів». Він підкреслив, що «Путін вбиває дітей і мирних жителів, підриваючи надії на мир», і закликав зупинити кровопролиття.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що «поки весь світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами». За її словами, нічна атака на Київ демонструє «свідомий вибір ескалації і насмішки над мирними зусиллями». Каллас закликала Росію припинити вбивства і почати переговори.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував напад, зазначивши: «629 ракет і безпілотників за одну ніч над Україною: ось воля Росії до миру. Терор і варварство». Він засудив удари по житлових районах і цивільній інфраструктурі, в результаті яких загинули більше десяти осіб, включаючи дітей. Макрон підтвердив підтримку Францією українського народу.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен висловила обурення атакою, яка забрала життя чоловіків, жінок і дітей. Вона підкреслила, що російські удари «лише зміцнять єдність Європи і непокірність України».

Глава Євроради Антоніу Кошта також висловив жах від того, що сталося, заявивши, що «ЄС не залякати». Він зазначив, що російська агресія «лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ».

Президент Молдови Майя Санду назвала нічні події в Києві «черговою ніччю жаху». Вона підкреслила, що Росія несе «війну і смерть», і закликала вільний світ посилити підтримку України.