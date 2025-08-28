У Києві відкрили шість нових виставок, які осмислюють війну та сьогодення

Сьогодні, 28 серпня, PinchukArtCentre відкрив для відвідувачів шість нових експозицій. Кожен проєкт пропонує унікальний погляд на сучасні виклики, зокрема війну, пам'ять та особистий досвід.

«Уявна відстань» Лесі Хоменко

Центральною подією є персональна виставка Лесі Хоменко, що досліджує трансформацію суспільства через візуальний образ. Художниця представила роботи різних років, які відображають її бачення історії, тіла та абстракції. Особливе місце займають серії, присвячені війні.

Портрети військових . Роботи, що спочатку були статичними селфі-світлинами солдатів, згодом перетворилися на динамічні відео. «Це дало можливість працювати з футуристичним ландшафтом і надати роботам абстрактного звучання», — пояснює мисткиня.

Цикл монтажів . Серія, де глядач опиняється всередині деконструйованої сцени бою. «Я беру дві з половиною хвилини бою в траншеї і роблю таймлайн зі стереоефектом», — розповідає Хоменко.

«Реставраційна стіна». Важливою частиною експозиції стала інсталяція, яка гіперболізує техніку підсилення полотна. Кожне полотно важить близько 250 кг, що робить роботу реставратора помітною та ключовою складовою проєкту.

«Певні Докази Майбутнього»

Виставка «Відкритої групи» присвячена колективній пам'яті народу в контексті війни. Три роботи досліджують цю тему з автобіографічної та історичної перспективи.

«Особисті свідчення»

У новому розділі проєкту Ґабріель Ґолаят у відеоінсталяції жінки та гендерно різноманітні люди, які пережили патріархальне насильство, діляться своїми історіями. Київський епізод набуває особливого значення, нагадуючи, що ніжність і солідарність можуть бути формою опору.

«Архіпелаг історії»

Виставка від Дослідницької платформи PinchukArtCentre показує, як художники осмислюють поворот у сприйнятті особистих та загальних історій України, що радикалізувався після 2022 року. У проєкті представлені роботи Катерини Алійник, Алевтини Кахідзе, Миколи Рідного та інших.

«Хороша добра дружба»

У межах програми PAC UA Ліам Ешворт та Артем Олійник досліджують, як легко знайти справжнього друга, коли маєш відкрите серце, як у дитинстві.

«Звір вийшов з лісу»

Цей проєкт, також у рамках PAC UA, присвячений магічним практикам і щоденним ритуалам. Художники, серед яких Олег Голосій, Люся Іванова та Женя Степаненко, шукають способи відновити зв'язок зі світом, який руйнується.

Ці шість експозицій відкривають різні перспективи та пропонують власні ключі до розуміння сьогодення, що робить їх обов'язковими для відвідування.

