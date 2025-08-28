Ігнат розповів про особливості російської атаки на столицю

Особливістю російської масованої повітряної атаки 28 серпня була значна кількість ракет, дві з яких влучили у житловий будинок у Києві.

"Комбінована атака, одна з найбільших. Був у нас і антирекорд у понад 740 (повітряних цілей), але зараз ракет більше, тоді було дронів більше. Застосовує ворог частіше дрони з реактивними двигунами, тобто швидкісні БпЛА, які теж були присутні цієї ночі. Ще особливість цієї атаки, тут мабуть, весь світ має побачити, що є два прильоти крилатих ракет у житловий будинок. Сьогодні ворог застосував величезну кількість (засобів нападу) і було дуже складно Силам оборони здійснювати відбиття", - сказав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.



Ігнат пояснив на прикладі футбольної гри, наскільки складно Силам оборони відбивати подібні удари, повідомляє "Українська правда".



"Уявіть, стоїть голкіпер на воротах, на нього одночасно біжать десять нападників з десятьма м’ячами. Ну немає в нього стільки рук і ніг, щоб одночасно відбити цей напад. Це простими словами. Якби було достатньо засобів (ППО), то можна було би забезпечувати кращий результат", - сказав він.



Ігнат відзначив високий показник збивання балістики, адже цієї ночі ППО знищила 7 із 9 балістичних ракет противника.



Офіцер зазначив, що дійсно є значні руйнування від влучання й падіння уламків збитих повітряних цілей, але наголосив, що за цифрами стоїть величезна робота тисяч людей Сил оборони, які ведуть протиповітряні бої.



У відбитті атаки РФ 28 серпня працювали й винищувачі F-16 та загалом усі засоби, доступні для перехоплення повітряних цілей.



Речник ПС ЗСУ вказав на неприпустимості дій Telegram-каналу, який публікує деталізований проліт ворожих ракет в онлайн-режимі.