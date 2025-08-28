Уряд схвалив нові податки: кого це стосується і що зміниться

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, що змінює правила оподаткування для українців, які отримують доходи через цифрові платформи, такі як Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo та інші. Документ передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про ці доходи. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Цей крок є частиною зобов'язань України перед МВФ та імплементації європейської директиви DAC7, яка стосується звітності операторів цифрових платформ. Завдяки новому закону, Державна податкова служба (ДПС) зможе отримувати дані про доходи українських користувачів як від самих платформ, так і від іноземних податкових органів.

Що зміниться для продавців і виконавців послуг?

Для підзвітних продавців, які відповідають певним критеріям, передбачена пільгова ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5%. Ця ставка застосовуватиметься, якщо:

Використовується окремий банківський рахунок для надходжень з платформ.

Особа не є самозайнятою, не має найманих працівників.

Річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн гривень станом на 1 січня 2025 року).

Відсутня торгівля підакцизними товарами.

Для всіх інших випадків діятиме стандартна ставка ПДФО — 18%.

Спрощення для невеликих продавців

Законопроєкт також враховує інтереси дрібних продавців. Якщо кількість продажів на рік не перевищує трьох, а їхня загальна сума становить до 2 тисяч євро, дозволяється використовувати поточний банківський рахунок. Крім того, доходи від продажу товарів, що не перевищують 36 336 гривень на рік, залишатимуться неоподатковуваними.

Мінфін зазначає, що нові правила мають сприяти розвитку цифрової економіки, підвищити податкову культуру та забезпечити міжнародну прозорість, відповідно до стандартів ЄС та ОЕСР.

Подальші кроки

Тепер законопроєкт має розглянути та схвалити Верховна Рада України. За оцінками уряду, впровадження нових податків може принести до державного бюджету додатково 50 млрд гривень у 2025 році. Раніше Кабмін анонсував, що планує розширити підстави для доступу податкових органів до інформації про надходження на банківські рахунки платників податків.