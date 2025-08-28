Ранковий дайджест ForUА: Трагічна ніч у Києві, потужна відповідь України по РФ та міжнародні потрясіння від Індії до Аргентини

28 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:

Російські війська завдали масованого удару по Києву, використовуючи комбіновані засоби: "шахеди", балістичні ракети, "Кинджали", крилаті ракети та "обманки". Відомо про 14 загиблих в Києві, ще 10 вважаються зниклими безвісти, їх шукають в руїнах багатоповерхівки, — Клименко. Серед загиблих — троє дітей. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє померли в лікарні від складних травм.

Рф вдарила по пасажирських потягах під час комбінованої атаки по Києву цієї ночі, — Укрзалізниця. Особливо постраждав парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Україна успішно атакувала безпілотниками Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ. Росія втратила 4,7% потужностей виробництва пального за ніч, — Командувач Сил безпілотних систем «Мадяр».