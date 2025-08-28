﻿
Ранковий дайджест ForUА: Трагічна ніч у Києві, потужна відповідь України по РФ та міжнародні потрясіння від Індії до Аргентини

28 серпня, дайджест новин від редакції ForUА

  • Російські війська завдали масованого удару по Києву, використовуючи комбіновані засоби: "шахеди", балістичні ракети, "Кинджали", крилаті ракети та "обманки". Відомо про 14 загиблих в Києві, ще 10 вважаються зниклими безвісти, їх шукають в руїнах багатоповерхівки, — Клименко. Серед загиблих — троє дітей. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє померли в лікарні від складних травм.

  • Рф вдарила по пасажирських потягах під час комбінованої атаки по Києву цієї ночі, — Укрзалізниця. Особливо постраждав парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

    Україна успішно атакувала безпілотниками Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ. Росія втратила 4,7% потужностей виробництва пального за ніч, — Командувач Сил безпілотних систем «Мадяр».

  • Індія втратить більше через тарифи США, ніж заощадила на російській нафті,Reuters. Нові мита можуть скоротити індійський експорт на 40% та призвести до втрати $37 млрд, що вдвічі перевищує заощадження від закупівлі дешевої російської нафти.

 

  • ГУР МО України та спецпідрозділ ГУР «Примари» неподалік тимчасово окупованого Криму вразили малий ракетний корабель агресора проєкту 21631 «Буян-М» — носій «Калібрів».
  • Кортеж Президента Аргентини Хав'єра Мілея закидали камінням протестувальники. Через це політика та його оточення екстрено евакуювали з передвиборчого заходу в місті Ломас-де-Самора.

  • Завтра у Києві буде оголошений День жалоби в памʼять за жертвами нічної атаки РФ. За словами мера столиці Віталія Кличка, в цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

 

 

 

 

Популярнi статтi