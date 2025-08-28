У Міноборони назвали справжні цілі нічної атаки РФ

В Міноборони України прокоментували масовану атаку Росії, що сталася в ніч на 28 серпня, зазначивши, що основною метою ворога були об'єкти, які підтримують українську економіку. Однак, через неточність російських ракет, були уражені цивільні та житлові об'єкти, що призвело до численних жертв і руйнувань.

За словами генерал-лейтенанта, першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, Росія прагне знищити економіку України та залякати населення. Він пояснив, що ворог націлюється на інфраструктуру, логістичні вузли та виробництва.

"Під атакою також виробництва, які на сьогоднішній день функціонують і підтримують економіку на нормальному рівні. А в зв'язку з тим, що не зовсім точні у них засоби ураження, є відхилення великі від точок націлення, через це уражаються звичайні не військові об'єкти де проживають мирні люди", — зазначив Гаврилюк.

Мета атак — деморалізація

Заступник міністра також додав, що однією з цілей таких атак є деморалізація населення. Він підкреслив, що неточність російських засобів ураження призвела до того, що ракети та дрони не досягли запланованих цілей, а натомість влучили у житлові будинки та інші цивільні об'єкти.

Наразі у Києві триває ліквідація наслідків атаки, що призвела до численних руйнувань та жертв. За останніми даними, внаслідок удару загинуло щонайменше 14 осіб, пошуково-рятувальні роботи тривають. Загалом Україна зазнала атаки 629 цілей, серед яких були дрони та ракети.