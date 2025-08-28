﻿
Столиця

Кривавий рахунок у Києві: кількість загиблих внаслідок удару зросла до 14, серед них троє дітей

Кривавий рахунок у Києві: кількість загиблих внаслідок удару зросла до 14, серед них троє дітей

У результаті ракетного удару по багатоповерхівці в Києві загинули 14 людей, серед них троє дітей. Ще 90 осіб вважаються зниклими безвісти, їхні пошуки тривають у руїнах. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Одна дитина загинула на місці обстрілу, ще двоє померли в лікарні від отриманих травм. Пошукові роботи зосереджені на п'ятиповерховому будинку на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі, де, за даними Клименка, можуть перебувати семеро зниклих безвісти мешканців.

У зв'язку з трагедією, 29 серпня в Києві оголошено Днем жалоби.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київзагиблідень жалобиатака рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ворог найбільше атакує на двох напрямках, на Лиманському тривають 11 боєзіткнень
Війна 28.08.2025 00:02:38
Ворог найбільше атакує на двох напрямках, на Лиманському тривають 11 боєзіткнень
Читати
"Монета року": українська пам'ятна монета визнана найбільш надихаючою у світі
Суспiльство 27.08.2025 23:50:10
"Монета року": українська пам'ятна монета визнана найбільш надихаючою у світі
Читати
УЄФА показав м’яч основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26
Спорт 27.08.2025 23:31:01
УЄФА показав м’яч основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26
Читати

Популярнi статтi