Кривавий рахунок у Києві: кількість загиблих внаслідок удару зросла до 14, серед них троє дітей

У результаті ракетного удару по багатоповерхівці в Києві загинули 14 людей, серед них троє дітей. Ще 90 осіб вважаються зниклими безвісти, їхні пошуки тривають у руїнах. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Одна дитина загинула на місці обстрілу, ще двоє померли в лікарні від отриманих травм. Пошукові роботи зосереджені на п'ятиповерховому будинку на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі, де, за даними Клименка, можуть перебувати семеро зниклих безвісти мешканців.

У зв'язку з трагедією, 29 серпня в Києві оголошено Днем жалоби.