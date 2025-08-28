Спроби незаконного перетину кордону: ДПСУ назвала найпроблемніші ділянки

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) полковник Андрій Демченко назвав ділянки кордону, де фіксується найбільше спроб його незаконного перетину.

За його словами, найбільша кількість таких випадків спостерігається на кордоні з Румунією.

На другому місці за кількістю спроб — кордон із Молдовою.

Найменше випадків незаконного перетину фіксують на кордонах з Угорщиною та Словаччиною.

Андрій Демченко також нагадав, що спроба незаконно перетнути кордон є правопорушенням і карається штрафом.

Нагадаймо, днями на кордоні з Румунією знайшли скелети двох чоловіків.