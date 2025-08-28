﻿
Суспiльство

Спроби незаконного перетину кордону: ДПСУ назвала найпроблемніші ділянки

Спроби незаконного перетину кордону: ДПСУ назвала найпроблемніші ділянки

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) полковник Андрій Демченко назвав ділянки кордону, де фіксується найбільше спроб його незаконного перетину.

За його словами, найбільша кількість таких випадків спостерігається на кордоні з Румунією.

На другому місці за кількістю спроб — кордон із Молдовою.

Найменше випадків незаконного перетину фіксують на кордонах з Угорщиною та Словаччиною.

Андрій Демченко також нагадав, що спроба незаконно перетнути кордон є правопорушенням і карається штрафом.

Нагадаймо, днями на кордоні з Румунією знайшли скелети двох чоловіків.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДПСУперетин кордонуАндрій Демченко
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ворог найбільше атакує на двох напрямках, на Лиманському тривають 11 боєзіткнень
Війна 28.08.2025 00:02:38
Ворог найбільше атакує на двох напрямках, на Лиманському тривають 11 боєзіткнень
Читати
"Монета року": українська пам'ятна монета визнана найбільш надихаючою у світі
Суспiльство 27.08.2025 23:50:10
"Монета року": українська пам'ятна монета визнана найбільш надихаючою у світі
Читати
УЄФА показав м’яч основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26
Спорт 27.08.2025 23:31:01
УЄФА показав м’яч основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26
Читати

Популярнi статтi